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        Denizli'de ambalajlı su ve maden suyu fiyatları denetlendi

        Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Denizli'de ambalajlı su ve maden suyu fiyatları denetlendi

        Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarını denetledi.

        Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde çalışma yapıldı.

        Marketler ile büyük ölçekli perakende satış işletmelerindeki kontrolde, depozito katılım bedeli (DEKAB) öncesi ve sonrasındaki satış fiyatları karşılaştırıldı.

        Ürünlerin fiyat değişimleri tutanak altına alındı, işletmelerden son üç aya ait alış ve satış faturaları talep edildi.

        Maliyet artışının üzerinde fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.



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