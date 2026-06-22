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        Denizli'de balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraja düşen kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Denizli'de balık tutmaya gittiği baraja düşen kişi boğuldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraja düşen kişi boğuldu.


        Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı kıyısında 17 yaşındaki oğluyla balık tutan Mehmet Kaçan (44), suya düştü.

        Oğlunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar, Kaçan'ın cansız bedenine ulaştı.


        Kaçan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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