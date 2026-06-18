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        Denizli'de barajda kaybolan balıkçının cesedi bulundu

        Denizli'nin Güney ilçesinde baraja balık tutmak için girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Denizli'de barajda kaybolan balıkçının cesedi bulundu

        Denizli'nin Güney ilçesinde baraja balık tutmak için girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.


        Adıgüzeller Barajı'na balık tutmak için arkadaşlarıyla giden Ramazan Coşkun (61) suya girdi.

        Bir süre sonra gözden uzaklaşan ve geri dönmeyen Coşkun'un arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Coşkun'u su yüzeyinde hareketsiz buldu.

        Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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