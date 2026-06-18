Denizli'de barajda kaybolan balıkçının cesedi bulundu
Denizli'nin Güney ilçesinde baraja balık tutmak için girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Denizli'nin Güney ilçesinde baraja balık tutmak için girdikten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Adıgüzeller Barajı'na balık tutmak için arkadaşlarıyla giden Ramazan Coşkun (61) suya girdi.
Bir süre sonra gözden uzaklaşan ve geri dönmeyen Coşkun'un arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Coşkun'u su yüzeyinde hareketsiz buldu.
Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
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