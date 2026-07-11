Denizli'de basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. Bereketler Mahallesi'nde Merkezefendi Belediyesinin basketbol sahası inşaatında hafriyat kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden Kudret Erdoğan (45) göçükte kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.