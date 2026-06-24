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        Denizli'de beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu ve kayınvalidesi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Denizli'de beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu ve kayınvalidesi yaralandı.


        ​​​​​​​Sümeyya Özkurt (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akalan Mahallesi'nde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki oğlu Muhammet Özkurt ve kayınvalidesi Arife Kanber yaralandı.

        Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sümeyya Özkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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