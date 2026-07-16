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        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

        Denizli'de hastanede beyin ölümü gerçekleşen 79 yaşındaki Elif Özmen'in organları 3 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

        Denizli'de hastanede beyin ölümü gerçekleşen 79 yaşındaki Elif Özmen'in organları 3 hastaya nakledilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da evinde fenalaşan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Elif Özmen'in beyin ölümü gerçekleşti.

        Özmen'in yakınlarının organ bağışına onay vermesi üzerine İzmir ve Bursa'daki organ nakli koordinasyon merkezleriyle iletişime geçildi. Nakil bekleyen hastalar için Özmen'in iki böbreği İzmir'e, karaciğeri ise Bursa'ya gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın da önemle vurguladığı gibi organ bağışı candan cana yapılabilecek en değerli armağandır. Yaşama tutunmak için bekleyen hastalarımıza kadavradan yapılan bağışlarla çare olabiliriz. Bu nedenle her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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