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        Denizli'de bir kişi kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaraladı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:09 Güncelleme:
        Denizli'de bir kişi kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaraladı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir dairede ikamet eden A.A, eve gelen baldızı Ayşe Pabuccu (43) ve kayınbiraderi Mehmet Pabuccu (49) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.A, baldızını ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı.

        Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Pabuccu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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