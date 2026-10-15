Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Küçükşahal (61), çanak antenini tamir etmek amacıyla evinin çatısına çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçükşahal, ambulansla kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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