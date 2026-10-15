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        Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Tavas ilçesinde çanak antenini tamir etmek için çıktığı çatıdan beton zemine düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Mehmet Küçükşahal (61), çanak antenini tamir etmek amacıyla evinin çatısına çıktı.

        Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçükşahal, ambulansla kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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