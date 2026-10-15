Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçükşahal, ambulansla kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Küçükşahal, beton zemine düştü.

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