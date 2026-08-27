Denizli'de çekicide sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetle çarpışan çekicinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetle çarpışan çekicinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda, Mehmet K. (52) yönetimindeki 20 ASE 893 plakalı otomobil yüklü çekici, kırmızı ışıkta bekleyen Erhan Y'nin kullandığı 20 R 3812 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada iki sürücü de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü Erhan Y, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çekicinin sürücüsü Mehmet K. ise itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.