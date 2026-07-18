Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'nin Bekilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Halil Yıldız'ın (26) kullandığı 20 ANG 051 plakalı motosiklet, ilçe girişi yakınlarında aydınlatma direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bekilli Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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