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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kızılyer Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Özdemir'in (56) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Traktörün altında kalan Özdemir için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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