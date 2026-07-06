Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Veli Bozkuş'un (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Alandız Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dik toprak yamaca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Bozkuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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