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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 01:06 Güncelleme:
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Veli Bozkuş'un (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Alandız Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dik toprak yamaca çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Bozkuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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