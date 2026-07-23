Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Selver Güngör (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Güney Mahallesi Kanal Yolu mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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