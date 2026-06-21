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        Denizli'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Denizli'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı.

        Kıralan Mahallesi'nde yapılan düğünde S.Ş. (15) tarafından tüfekle havaya ateş açıldı.

        Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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