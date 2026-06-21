Denizli'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı.



Kıralan Mahallesi'nde yapılan düğünde S.Ş. (15) tarafından tüfekle havaya ateş açıldı.



Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan 11 kişiye isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

