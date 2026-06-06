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        Denizli'de duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 21:15 Güncelleme:
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        Denizli'de duvara çarpan otomobildeki yaşlı çift öldü

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Ahmet Gözlek (86) idaresindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, sürücü Ahmet Gözlek ile beraberindeki eşi Ayşe Gözlek'in (82) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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