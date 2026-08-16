Denizli'de elektrikli bisikletten savrulan sürücü otobüsün altında kalarak öldü

Devrilen bisikletten savrularak yola düşen Ahat, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.