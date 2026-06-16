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        Denizli'de evindeki serada uyuşturucu madde yetiştiren zanlı tutuklandı

        Denizli'de evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Denizli'de evindeki serada uyuşturucu madde yetiştiren zanlı tutuklandı

        Denizli'de evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

        Adrese düzenlenen baskında 585 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi, 21 uyuşturucu hap, Hint keneviri üretiminde kullanılan iklimlendirme ve sera düzeneği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait 7 şarjör, 14 kartuş ve 12 mermi, esrar öğütücüsü ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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