Denizli'de gönüllü gençler iyiliği sahaya taşıyor

SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de Yeşilay bünyesinde bir araya gelen gönüllü gençler, bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal faydaya katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalarda görev alıyor.

Gençler, etkinliklerin hazırlanması ve yürütülmesine destek verirken okullarda ve farklı gençlik gruplarıyla gerçekleştirilen buluşmalarda akranlarıyla bir araya geliyor.

Bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sunan gönüllüler, saha çalışmalarının yanı sıra yürüyüş, koşu ve bisiklet etkinlikleri gibi sportif faaliyetlere de katılıyor.

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Sosyal ve kültürel organizasyonlar, atölyeler, fotoğraf kulübü çalışmaları ve kamplarda görev alan gençler, bu faaliyetler aracılığıyla hem yeni sosyal çevreler ediniyor hem de gönüllülük deneyimi kazanıyor.

Yeşil Sahne etkinlikleriyle gençlerin sanat, kültür ve fikir dünyasından farklı isimlerle buluşması sağlanırken, gönüllülerin aktif katılımıyla bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı benimseyen ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bir gençliğin desteklenmesi hedefleniyor.

- "Gençleri hayatın bir parçası haline getirmek istiyoruz"

Denizli Yeşilay Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine, ortaokul yıllarında başlayan gönüllülük serüvenini bugün de gururla sürdürdüğünü söyledi.

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Yılmaz, gençlerin yalnızca etkinliklere katılan değil, projeler üreten ve toplumsal sorumluluk üstlenen bireyler olması gerektiğini belirterek, Yeşilayın gençlere yönelik çalışmalarının bağımlılık konusunda bilgilendirmeyle sınırlı olmadığını vurguladı.

Eğitimlerden sosyal sorumluluk projelerine, bisiklet turlarından sportif faaliyetlere kadar birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Gençlerin sahalarda sadece etkinliklere katılan değil, hayatın bir parçası olan, projelerde yer alan ve aktif bireyler olmasını istiyoruz. Yeşilaya gelerek arkadaşlar kendilerini geliştiriyor, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor, iyilik hareketine katılıyor. Herkese faydalı olmaya çalışıyorlar." dedi.

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Anaokulundan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yılmaz, gençlerin gönüllülük faaliyetleri aracılığıyla hem topluma katkı sunduğunu hem de kendilerini geliştirdiğini belirtti.

Kendisinin de genç yaşta gönüllülük çalışmalarına katılmasının hayatında önemli bir değişim oluşturduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bundan yıllar önce bir kişinin karşısında konuşmak benim için çok büyük sorundu. Utangaç ve çekingen bir çocuktum. Bunların hepsini Yeşilay sayesinde yendim diyebilirim. Öncelikle kendime olan öz güvenim arttı. İnsanlara iyilik yaptıkça daha fazla mutlu olmaya başladım."

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Yılmaz, gönüllülüğün küçük bir adımla başlayabileceğini belirterek, "Kapımız toplumsal sağlığa katkı sağlamak isteyen herkese açık. Bir gün gelip kapımızı çalmaları, içeride neler olduğunu görmeleri yeterli. İçeri girdikten sonra onlar için de Yeşilay serüveni başlayacak." dedi.

Gençlerin bağımlılıklardan uzak bir yaşam sürmesinin toplumun geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Gençlerimizin iyilik hareketine katılmasını, gönüllülük bilincini kazanmasını, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyoruz. Gençler her zaman toplumun sesi olmaya devam edecek. Çünkü gençlik demek üretmek, çalışmak demek. Yeni hareketler, yeni oluşumlar her zaman gençlik sayesinde oluyor. Gençleri ne kadar iyiye, güzele ve doğruya yöneltebilirsek, ülkemizin ve toplumumuzun geleceğinin daha iyi olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

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- Gençler gönüllü olmaktan mutlu

Yeşilay gönüllülerinden Ümmühan Vere, gönüllülerin sahada koruyucu ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesine katkı sunduğunu anlatarak, "Boşluğa bağımlılık girer" ilkesi doğrultusunda çocuk ve gençlerin zamanlarını verimli değerlendirebilecekleri sosyal ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gönüllülerden Çağla Koç da gönüllülük faaliyetlerinin kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, aldığı akran eğitimleri sayesinde öz güveninin ve topluluk önünde konuşma becerisinin geliştiğini kaydetti.

İbrahim Koç ise Yeşilay bünyesinde sosyal ve sportif etkinliklere katılarak yeni arkadaşlıklar ve deneyimler kazandığını belirterek, "Gönüllülük faaliyetleri, ekip çalışması ve kendimi ifade etme konusunda önemli katkılar sağladı." diye konuştu.