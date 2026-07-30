Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de görev başında kalp krizi geçiren polis vefat etti

        Denizli'de görev başında kalp krizi geçiren polis vefat etti

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Kartal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Denizli'de görev başında kalp krizi geçiren polis vefat etti

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Kartal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevliyken rahatsızlanan polis memuru Kartal, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kartal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Mossad ve CIA Hamaney'i arıyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!
        Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen kişiyi öldürdü!
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Köprüde devrilen TIR'dan nehre düştü!
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında %10 kesinti
        Erkek erkeğe tatil
        Erkek erkeğe tatil
        Yoksun kalıyor
        Yoksun kalıyor
        İlk hamilelik pozu
        İlk hamilelik pozu
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele
        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da alevlerle mücadele

        Benzer Haberler

        Denizli Büyükşehir kadınları kentin değerleriyle buluşturuyor
        Denizli Büyükşehir kadınları kentin değerleriyle buluşturuyor
        Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu
        Görevi başında rahatsızlanan polis memuru şehit oldu
        Kanatsız Melekler festivale renk kattı
        Kanatsız Melekler festivale renk kattı
        Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınlarına karşı uyarı
        Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden orman yangınlarına karşı uyarı
        Çukura düşen küçükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
        Çukura düşen küçükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
        Başkarçı Dağı'nda çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
        Başkarçı Dağı'nda çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı