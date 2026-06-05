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        Denizli'de iki işçi servisinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 işçi servis minibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Denizli'de iki işçi servisinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 işçi servis minibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        M.D. idaresindeki 64 AEF 579 plakalı servis minibüsü, Yassıhöyük Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen A.O. yönetimindeki 46 NS 515 plakalı işçi taşıyan minibüse arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüleriyle birlikte toplam 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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