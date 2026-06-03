Denizli'de kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, İlbade Mahallesi'nde dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Ayşe Ölmezoğlu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını ihbarlar doğrultusunda Ölmezoğlu'nun son görüldüğü yer olan Topraklık Mahallesi ile İlbade Mahallesi'ndeki evinin çevresinde yoğunlaştırdı.

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