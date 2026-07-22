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        Denizli'de kazada yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Denizli'de kazada yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da ilçe yakınlarında kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Yiğit Canel (32), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanenin yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi gören Canel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yiğit Canel'in cenazesi, Çardak ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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