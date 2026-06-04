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        Denizli'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda abla ve kız kardeşi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile yönelik silahlı saldırıda abla ve kız kardeşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Denizli'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda abla ve kız kardeşi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobile yönelik silahlı saldırıda abla ve kız kardeşi yaralandı.

        Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde, S.Ö. daha önceden tartıştığı sevgilisi M.A'nın 20 AGD 551 plakalı otomobilin içinde olduğunu gördü.

        S.Ö. üzerindeki pompalı tüfekle otomobile ateş ederek kaçtı. Olayda otomobil içindeki M.A. ile kız kardeşi T.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan M.A'nın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan şüpheli S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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