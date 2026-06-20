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        Denizli'de ruhsal rahatsızlıklar farkındalığı için "Biz de Varız" etkinliği

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından şizofreni ve diğer kronik ruhsal rahatsızlıklara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Biz de Varız" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Denizli'de ruhsal rahatsızlıklar farkındalığı için "Biz de Varız" etkinliği

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından şizofreni ve diğer kronik ruhsal rahatsızlıklara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Biz de Varız" etkinliği düzenlendi.

        Üniversite yerleşkesindeki programda konuşan PAÜ Hastaneleri TRSM Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ayşenur İnci Kenar, dünya genelinde milyonlarca insanın şizofreniyle yaşadığını belirterek, hastalığa yönelik yanlış inanışların ve ön yargıların sürdüğünü söyledi.

        Şizofreninin bir zayıflık ya da "kişilik bölünmesi" olmadığını ifade eden Kenar, hastalığın düzenli tedavi ve destekle yönetilebildiğini kaydetti.

        Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kenar, danışanların toplumdan izole edilmeden yaşamın içinde yer almalarının hedeflendiğini dile getirdi.


        Etkinlikte TRSM danışanlarının hazırladığı el sanatları ürünleri, resimler ve dergi çalışmaları sergilendi. Şiir dinletileri ve tiyatro gösterileri sahnelendi, Hacivat-Karagöz, halk oyunları ve zeybek gösterileri sunuldu.​​​​​​​

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