Denizli'de şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü

Denizli'nin Baklan ilçesinde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti. Vedat Kaya'nın kullandığı 34 DFD 145 plakalı bir kargo firmasına ait araç, Beyelli Mahallesi Azmak mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın cenazesi otopsi için Baklan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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