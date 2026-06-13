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        Denizli'de şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Baklan ilçesinde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Denizli'de şarampole devrilen panelvanın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Baklan ilçesinde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Vedat Kaya'nın kullandığı 34 DFD 145 plakalı bir kargo firmasına ait araç, Beyelli Mahallesi Azmak mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın cenazesi otopsi için Baklan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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