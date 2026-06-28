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        Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk öldü

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 00:31 Güncelleme:
        Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk öldü

        Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Pınarönü Mahallesi'nde tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuzun kenarında oynayan Hazal Nur Nelik (2), havuza düştü.

        Çocuğunu havuzdan çıkaran baba Musa Nelik, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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