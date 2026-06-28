Denizli'de sulama havuzuna düşen çocuk öldü
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Giriş: 28.06.2026 - 00:31 Güncelleme:
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Pınarönü Mahallesi'nde tarımsal sulama amacıyla kullanılan havuzun kenarında oynayan Hazal Nur Nelik (2), havuza düştü.
Çocuğunu havuzdan çıkaran baba Musa Nelik, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
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