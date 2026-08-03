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        Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

        Ali Yırtıcı (50) idaresindeki 20 EG 746 plakalı otomobil, Karaismailler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden ekiplerin yaptığı çalışmayla çıkarılan sürücü Yırtıcı'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Araçta bulunan kızı Zeynep Yırtıcı (13) ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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