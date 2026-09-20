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        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

        Deliktaş Mahallesi'nde dün Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla öldüren yabancı uyruklu F.J'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin ifadesinde Kavaklı'nın kendisine küfür ettiğini ileri sürerek tartışma yaşadıklarını ve bu sırada bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

        - Olay

        Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen Kazım Kavaklı ile F.J. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada F.J, Kavaklı'yı bıçakla yaralamıştı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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