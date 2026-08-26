Denizli'de tartıştığı kişiyi demir sopayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıralan Mahallesi'nde gece Murat Bilgihan (51) ile H.A. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.A, demir sopayla Bilgihan'a vurdu.

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