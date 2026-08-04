Denizli'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Çal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekilli'de yaşayan bir kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma yürüttü.



Detaylı inceleme ve teknik takip sonucunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, kent merkezinde yakalandı.





Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttıkları, eşi ile oğlunun karakolda olduğunu söyledikleri, evdeki altınların çalıntı olup olmadığının kontrol edileceği bahanesiyle yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları belirtildi.





İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

