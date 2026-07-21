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        Denizli'de tırın başka bir tıra çarpması güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın akaryakıt istasyonunda bekleyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Denizli'de tırın başka bir tıra çarpması güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın akaryakıt istasyonunda bekleyen başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Osman Bahadır yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı tır, ilçe girişinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunda park halindeki Fevzi Dursun (52) idaresindeki 64 NF 359 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Bahadır, ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hastanede alınan ifadesinde seyir halindeyken arının sokması sonucu bayıldığını ve bunun üzerine kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

        Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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