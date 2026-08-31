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        Denizli'de trafik kazasında ölen sürücünün babası hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin babası, oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Denizli'de trafik kazasında ölen sürücünün babası hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin babası, oğlunun ölüm haberini aldığı hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi Mahallesi'nde dün gece Asım Ayyıldız (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı.

        Ağır yaralanan Asım Ayyıldız, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayı öğrendikten sonra hastaneye giden baba İsmail Ayyıldız (55), burada oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

        Acil serviste müdahale edilen baba Ayyıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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