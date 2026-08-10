Denizli'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokol kapsamında kentte düzenlenen etkinliğin kapanış programı, Çamlık Parkı'ndaki Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde "Renklensin Yaz Okulumuz" sloganıyla gerçekleştirildi .



Kentte 60 okulda, 150 öğretmen ve 7 bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programla öğrencilerin yaz tatilini eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerle verimli geçirmeleri amaçlandı.



Altı hafta süren program kapsamında öğrenciler, geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim çalışmalarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerine kadar çeşitli etkinliklere katıldı.



Programda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim eğitimi almaları, Osmanlıca dersleriyle kültürel birikimlerini geliştirmeleri de hedeflendi.



Kortej yürüyüşüyle alana gelen öğrenciler, burada Kur'an-ı Kerim okudu, şiir dinletisi sundu.



Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı konuşmada, gençlerin hem çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmeleri hem de sahip oldukları değerleri korumaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Siz tüm dünyanın ilmini, fennini, bilimini, teknolojisini, çağın her türlü kültürünü, irfanını öğreneceksiniz ama size burada öğretilen değerlerden de kopmayacaksınız, sevgili çocuklar. Geçmişimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yok. Geleceği de sizlerin sayenizde daha iyi inşa edeceğiz inşallah. Ben ona dair burada ipuçlarını gördüm. Buna emeği geçen başta ailelere, öğretmenlere ve en üstten en aşağıya kadar Türkiye Gençlik Vakfının organizasyonunu yapan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."



TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin de bir konuşma yaptığı programa katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi.



Vali Köşger ve beraberindekiler program alanında öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı resim sergisini de gezdi.



Eserleri inceleyen Köşger, sergide yer alan ve geliri Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak çalışmalardan birini satın aldı.



Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile aileler ve davetliler katıldı.

