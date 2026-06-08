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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, iki otomobili ilçe yakınlarında durdurdu. Araçlarda 1 kilo 77 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

        Araçlardaki 7 şüpheli gözaltına alındı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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