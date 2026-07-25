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        Denizlili milli satranççılar dünya şampiyononasına hazırlanıyor

        Denizlili milli satranç sporcuları Ali Batuhan Bıyıksız ile Efe Aynaoğlu, hobi olarak başladıkları satrançta disiplinli çalışmayla giydikleri milli formayı dünya şampiyonluğu hedefiyle taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Denizlili milli satranççılar dünya şampiyononasına hazırlanıyor

        Denizlili milli satranç sporcuları Ali Batuhan Bıyıksız ile Efe Aynaoğlu, hobi olarak başladıkları satrançta disiplinli çalışmayla giydikleri milli formayı dünya şampiyonluğu hedefiyle taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yaklaşık 10 yıldır satrançla ilgilenen 17 yaşındaki milli sporcu Ali Batuhan Bıyıksız, AA muhabirine, satrançla ilkokul 4. sınıfta öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle tanıştığını söyledi.

        Satrancın kişisel gelişimine katkı sağladığını belirten Bıyıksız, şunları kaydetti:

        "Satranç oynamak hayatım boyunca her şeyi planlı ve düzenli yapmama çok yardımcı oldu. Hiçbir zaman pes etmemeyi, ne olursa olsun bırakmamayı öğretti. Milli takımla Slovakya ve İtalya'daki Dünya Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarda ülkemi temsil ettim. Milli takım oyuncusu olmak çok büyük bir gurur."

        Henüz 11 yaşında olmasına rağmen Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Efe Aynaoğlu ise satrançla 5 yaşındayken babasının sayesinde tanıştığını, 8 yaşından itibaren profesyonel turnuvalarda mücadele ettiğini aktardı.

        Aynaoğlu, Türkiye üçüncülüğü, şampiyonluğu ve ikinciliği derecelerinin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, İrlanda ve Kazakistan'da Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

        Her gün 5-6 saat antrenman yaptığını dile getiren Aynaoğlu, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. İleride dünyada ilk 100'e girmeyi ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Denizli Satranç İl Temsilcisi İsmail Sarı ise kentte ünvanlı sporcuların bulunduğunu, altyapıdaki potansiyelle bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirterek, satrancın akademik ve sosyal gelişime katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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