"Dur" ihtarına uymayan ve 4 araca çarpan sürücüye 450 bin lira ceza uygulandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve 4 otomobile çarptıktan sonra yakalanan sürücüye 450 bin lira ceza uygulandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve 4 otomobile çarptıktan sonra yakalanan sürücüye 450 bin lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Aktepe Mahallesi Şekerci Durağı Kavşağı'nda Gamze B'nin (31) kullandığı 20 AIN 451 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, önce seyir halindeki 2 araca ardından da park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.
Sürücüye çeşitli suçlardan 450 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ise geçici süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin hızla ilerleyerek araçlara çarpması ve çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı.
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