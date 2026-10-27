Eşine ve kızına sevgisini billboardlara taşıdı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan bedensel engelli İbrahim Çatal (35), eşine ve kızına olan sevgisini şehrin billboardlarına taşıdı. Eşi Senem (28) ve kızı Rota (3) için hazırlattığı aile fotoğrafı ve duygusal mesajıyla sürpriz yapan Çatal, yüreklere dokundu.

Kızılay'da Destek Hizmetleri Uzmanı olarak çalışan bedensel engelli İbrahim Çatal, 6 yıl önce tanıştığı Senem Çatal ile evlendi. Çatal çiftinin bu evliliklerinden şu an 3 yaşında olan 'Rota' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Doğuştan ortopedik engelli olan ve yürümekte güçlük çeken İbrahim Çatal, hayatındaki en güçlü şeyin, fiziksel zorluklarından çok daha büyük olduğuna inandığı sevgisi olduğunu söyledi. Çatal hayatın zorluklarında yanında duran, omuz omuza yürüdüğü, sevgisiyle güç bulduğu hayat arkadaşı Senem ve kızı Rota'ya olan sevgisini doğum günü ya da evlilik yıl dönümü gibi bir özel günde hatırlamak yerine farklı bir şekilde göstermeye karar verdiğini belirtip, bir sürpriz hazırladı.

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'BU DERSİN FİNALİ YOK'

Çatal, Pamukkale ilçesinin Çamlık ve Kınıklı mahallelerindeki üç ayrı billboard kiralayarak aile resimlerini astırıp, eşi ve kızına duyduğu sevgi sözcükleriyle donattı. Çatal, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Kınıklı Mahallesi'ndeki billboarddaki aile resimlerinin yanında 'Bu dersin finali yok. Hayat aileyle güzel. Vizeler geçer, finaller biter ama aileyle geçirilen zamanların telafisi yoktur. Sevdiklerinize sarılmayı unutmayın', diğer billboarda ise 'Dünyaya bir kez geldim, sizi bin kez seçerdim, iyi ki benim ailemsiniz' mesajına yer verdi. Ardından da otomobiliyle gezmeye çıkardığı eşi ve kızını, bu billboardların olduğu bölgelerden geçirdi.

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'GÖZYAŞLARINA ŞAHİT OLDUM'

İlk olarak billboarddaki sürprizi kızının fark ettiğini belirten İbrahim Çatal, "Anne bak, anne, baba, Rota" diye tepki verdiğini söyledi. Çatal, kızının göstermesi ile billboardlardaki sürprizi fark eden eşi Senem'in önce şaşırdığını, ardından gözyaşlarını tutamadığı aktardı. Eşine uzun zamandır böyle bir sürpriz yapmak istediğini belirten Çatal, "Eşim Senem ve kızıma olan sevgimi farklı şekilde göstermek istedim. Onlara olan sevgimi sadece özel gün bir günde hissettirmek ya da hatırlamak bana yeterli değil. Her gün, her saat sevgimizi göstermeliyiz. İlk gördüklerinde eşimin gözyaşlarına şahit oldum. Mutlu oldum" dedi.

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'KIZIM BİLLBOARDLARA SARILDI'

Ev kadını Senem Çatal ise "Eşim İbrahim 'Akşam yemeğe çıkalım' dedi. Yemekten önce 'Vaktimiz var biraz gezelim' dedi. Sürekli aynı yerde tur atıyorduk. Kınıklı bölgesine doğru giderken, kızım 'Anne bak. Anne, baba, Rota var' dedi. Başımı çevirince billboardaki resimlerimizi gördüm. Çok mutlu oldum ve şaşırdım. Gözlerim doldu. Çok güzeldi hiç beklemiyordum. Kızım da çok şaşırdı. Kızımı indirdiğimizde hemen gidip billboarda sarıldı. Resimlere dokundu" diye konuştu.