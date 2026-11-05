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        Geceyi aydınlatan alevler evi kullanılmaz hale getirdi

        Denizli'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Geceyi aydınlatan alevler evi kullanılmaz hale getirdi

        Denizli'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

        Yangın Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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