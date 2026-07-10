GÜNCELEME - Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran'da Atalar Mahallesi'ndeki bir restorana ateş edip 5 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Zanlılar Şefik Can Y, Savaş K, Yusuf B. ve A.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olayda yaralanan 5 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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