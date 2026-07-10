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        GÜNCELEME - Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:39 Güncelleme:
        GÜNCELEME - Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran'da Atalar Mahallesi'ndeki bir restorana ateş edip 5 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüphelinin kimliklerini belirledi.

        Zanlılar Şefik Can Y, Savaş K, Yusuf B. ve A.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Olayda yaralanan 5 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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