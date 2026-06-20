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        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin AK Parti Genişletilmiş Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Tekin AK Parti Genişletilmiş Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelindeki okullardaki teknolojik yatırımlara dikkati çekerek, "Şu anda 65 bin okulumuzun tamamı internet erişim hattıyla birbirine bağlı durumda. Tamamında ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 650 bin sınıfımızın hepsinde devasa bir bilgisayar niteliğinde akıllı tahtalar var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin AK Parti Genişletilmiş Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelindeki okullardaki teknolojik yatırımlara dikkati çekerek, "Şu anda 65 bin okulumuzun tamamı internet erişim hattıyla birbirine bağlı durumda. Tamamında ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 650 bin sınıfımızın hepsinde devasa bir bilgisayar niteliğinde akıllı tahtalar var." dedi.

        Bakan Tekin, Denizli programı kapsamında Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.


        Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alan KYK Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, 2002'den itibaren AK Parti iktidarları döneminde atılan devasa adımların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıklarını söyledi.

        Tekin, hizmetlerin arkalarında dimdik duran devasa ve heyecanlı teşkilatın mensupları sayesinde yapıldığını belirterek, "Biz eğer bir şeyler yapabiliyorsak, biz eğer hizmetlerimizi yapabiliyorsak, biz eğer devlet malını, kamu malını vatandaşa, millete hizmet edecek şekilde kullanıyorsak, biz eğer bugün baklava kutularında para taşıyan belediye başkanlarına değil de millete hizmet etme aşkıyla çalışan belediye başkanlarına sahipsek, arkamızda dimdik duran, bizi sürekli denetleyen, bize sürekli adaleti salık veren bu teşkilatın hakkı var." dedi.

        Siyasetin her kademesinde bulunduğunu ve 13 yaşından beri siyaset yaptığını ifade eden Tekin, "Elimizde mikrofonlarla hatiplik yaptık, Siyaset Akademisi'nde ders verdik. Elimizde kalemlerle parti programları yazdık, seçim beyannameleri hazırladık. Her aşamasında yer aldık. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda arkamızı döndüğümüzde bizi destekleyen sizlerin olduğunu bilerek hareket ettik. Bunları, sizlerin bize verdiği güçle yaptık. Bu nedenle her daim müteşekkirim. Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

        Tekin, siyasetin dürüstlük üzerine kurulmuş bir ilişki olduğuna inandığını ifade ederek, "Uzun yıllar muhafazakar, mütedeyyin insanların siyaset yapması belli gruplar tarafından engellendi. Önce, hatırlayın 1970'li yıllarda Yeşilçam'da, Türk filmlerinde siyaset hep ahlaki olarak sorunlu, karakteri zayıf insanların yaptığı iş olarak gösterildi. Kabaca muhafazakar, mütedeyyin Anadolu insanına, 'Siz çok dürüstsünüz, siz siyaset yapmayın, siz siyasetin dışında kalın.' dendi. Bilinçaltımıza bu işlendi. Sonra siyasete girmeye başlayınca bu sefer de onar yıllık periyotlarla darbelerle önümüz kesildi. Darbelerle yapılmak istenen şeyler engellenmeye çalışıldı ama 2001 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

        Eski Türkiye ile bugünkü eğitim sistemini karşılaştırırken, bu konuda yaptığı değerlendirmeler nedeniyle muhalefet partilerinin kendisini eleştirdiğini ve o yüzden eski Türkiye'nin ne olduğunun sık sık anımsanması gerektiğini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlar, şu anda 65 bin okulumuzun tamamı internet erişim hattıyla birbirine bağlı durumda. Tamamında ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 650 bin sınıfımızın hepsinde devasa bir bilgisayar niteliğinde akıllı tahtalar var. Eski Türkiye nasılmış, şimdi nasıl bir Türkiye var? Bu hep AK Parti ailesinin Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destek ve onun sayesinde yaptığımız derslikler, yatırımlar sayesinde bu noktaya geldik."

        Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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