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        Pamukkale'de balonlar gökyüzünü, gece müzeciliği tarihi canlandırıyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin yanı sıra sıcak hava balonları, antik havuz ve gece müzeciliği uygulamalarıyla ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Pamukkale'de balonlar gökyüzünü, gece müzeciliği tarihi canlandırıyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'nin yanı sıra sıcak hava balonları, antik havuz ve gece müzeciliği uygulamalarıyla ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

        Doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Pamukkale'de turizm faaliyetleri günün farklı saatlerine yayılıyor.

        Gün doğumunda sıcak hava balonlarına binen ziyaretçiler, Pamukkale travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ni gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Özellikle, günün ilk ışıklarıyla oluşan manzara, balon turlarına ilgiyi artırıyor.

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        Hierapolis Antik Kenti'nde antik havuz da ziyaretçilerin ilgisini çeken duraklar arasında yer alıyor. Sütun ve mermer parçalarının arasında termal suda yüzme imkanı sunan havuz, tarihi atmosferde farklı bir deneyim yaşatıyor.

        - Gece müzeciliğiyle ziyaret süresi uzuyor

        Pamukkale'de uygulanan gece müzeciliğiyle Hierapolis Antik Kenti gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.

        Akşam saatlerinde aydınlatılan sütunlu caddeler, antik tiyatro ve diğer tarihi yapılar, gündüzden farklı bir atmosfer sunuyor. Uygulama, özellikle yaz günlerinde daha serin saatlerde tarihi alanları gezmek isteyen turistlere alternatif oluşturuyor.

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        Böylece Pamukkale'de gün doğumunda balon turuyla başlayan ziyaret programı, travertenler ve Hierapolis gezisi, Antik Havuz'da termal su deneyimi ve akşam saatlerinde gece müzeciliğiyle devam edebiliyor.

        - İlk 7 ayda 1 milyon 114 bin ziyaretçi

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine, Pamukkale'nin Türkiye'nin önemli turizm markalarından biri olduğunu söyledi.

        Köseoğlu, hava koşullarının elverişli seyretmesi ve sezonun uzamasıyla ziyaretçi hareketliliğinin sonbaharda da sürmesini beklediklerini belirterek, ilk 7 ayda 1 milyon 114 bin ziyaretçiye ulaştıklarını ifade etti.

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        Antik havuzun düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından yerli turistin ilgisini artırdığını belirten Köseoğlu, şunları kaydetti:

        "Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle sezona biraz gecikmeli başlansa da barış ortamının tesisiyle birlikte geçen aydan itibaren ciddi bir hareketlilik kazandık. İlk 7 ayda 1 milyon 114 bin ziyaretçiye ulaştık. Havaların güzel gitmesi ve sezonun uzamasıyla bu rakamların yıl sonuna doğru hedeflenen seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Özellikle restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından antik havuzun tekrar tam kapasiteyle hizmete girmesi yerli turist talebini patlattı."

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        Köseoğlu, antik havuzda yıl boyunca yaklaşık 36 derece sıcaklıktaki termal suda yüzme imkanı bulunduğunu, turistlerin tarihi alanlarda çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasının da Pamukkale'nin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

        Sıcak hava balonlarının ziyaretçilere Pamukkale'yi farklı açıdan görme imkanı sunduğunu dile getiren Köseoğlu, "Uzak Doğu pazarından gelen turist sayısında da belirgin bir artış var." dedi.

        Türkiye'nin dünya turizminde en üst sıralarda yer aldığını​​​​​​​ belirten Köseoğlu, Pamukkale'nin de her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırarak bu turizm hareketinden daha fazla pay alacağına inandığını söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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