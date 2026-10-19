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        PAÜ'lü akademisyen Denizli'nin turizm verilerini değerlendirdi

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Denizli'nin 2014-2025 dönemine ait turizm verileri üzerine çalışma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        PAÜ'lü akademisyen Denizli'nin turizm verilerini değerlendirdi

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Denizli'nin 2014-2025 dönemine ait turizm verileri üzerine çalışma yaptı.

        Bertan, yazılı açıklamasında, 2025'te kente en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin 78 bin 635 kişiyle Güney Kore, 64 bin 602 kişiyle Çin ve 59 bin 119 kişiyle İtalya olduğunu belirtti.

        Kuzeydoğu Asya ülkelerinin toplam ziyaretçiler içindeki payının 2019'da yüzde 69 iken 2025'te yüzde 38'e gerilediğini aktaran Bertan, aynı dönemde Avrupa'nın payının yüzde 8'den yüzde 28'e, Amerika'nın payının ise yüzde 8'den yüzde 17'ye yükseldiğini kaydetti.

        Bertan, Denizli'de geçen yıl yabancı turist yoğunluğunun en fazla ekim ayında yaşandığını anlattı.

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        İncelenen 15 ülkenin tamamında yabancı turistlerin ortalama konaklama süresinin 2025'te bir önceki yıla göre azaldığını ifade eden Bertan, özellikle Almanya ve Asya ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yılın farklı dönemlerine yayılan hareketliliğinin turizm sezonunun uzatılması açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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