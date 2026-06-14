Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Denizli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Denizli'de toprağa verildi.

        Şehit Tayfun Baş'ın (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi.

        Şehidin babası Bilal, annesi Saniye ve polis eşi Özlem Baş, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

        Şehit eşi Özlem Baş burada, "Kızım baban melek oldu" diyerek göz yaşı döktü.

        Şehidin naaşı camide İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun ikindi vaktinde kıldırdığı namazın ardından meslektaşlarının omzunda cenaze nakil aracına taşındı.

        Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'ne defnedildi.

        Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'in yanı sıra jandarma personeli, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Denizli'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi
        Denizli'de pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi
        Şehit haberi Çal'ı yasa boğdu
        Şehit haberi Çal'ı yasa boğdu
        DTO'da Türkmenistan ekonomisi ve iş birliği fırsatları konuşuldu Denizli il...
        DTO'da Türkmenistan ekonomisi ve iş birliği fırsatları konuşuldu Denizli il...
        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına Mustafa Akbulut atandı
        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına Mustafa Akbulut atandı
        Muğla'da şehit olan polisin acısı Denizli'ye düştü
        Muğla'da şehit olan polisin acısı Denizli'ye düştü