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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

        Yukatel Denizli Basket: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4

        Trabzonspor: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel​​​​​​​​​​​​​​

        1. Periyot: 16-17

        Devre: 28-40

        3. Periyot: 53-56

        Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.97 Terry, 38.68 Keene (Trabzonspor), 39.89 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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