Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
Yukatel Denizli Basket: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4
Trabzonspor: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel
1. Periyot: 16-17
Devre: 28-40
3. Periyot: 53-56
Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.97 Terry, 38.68 Keene (Trabzonspor), 39.89 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)
DENİZLİ
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