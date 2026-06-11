Yeşilay Denizli'de 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek

Yeşilay Denizli Şubesi, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 14 Haziran'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nu düzenlenecek.



Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün, kurumda düzenlediği toplantıda, Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğu söyledi.



Yeşilay tarafından geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 13'üncüsünün gerçekleştirileceği aktaran Gün, "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla 14 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılacağı ifade etti.



Denizli'deki turun Valilik önünden başlayacağı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ı güzergahında devam edeceği ve eski 10 Nisan Karakolu istikametinden dönüş yapılarak başladığı yerde tamamlanacağını anlatan Gün, etkinlikle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekilmesinin ve bağımlılıklardan uzak yaşam kültürünün teşvik edilmesinin amaçlandığını vurguladı.



Gün, tüm vatandaşları organizasyona katılmaya davet etti.

