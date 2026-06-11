Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Yeşilay Denizli'de 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek

        Yeşilay Denizli'de 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek

        Yeşilay Denizli Şubesi, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 14 Haziran'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Yeşilay Denizli'de 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek

        Yeşilay Denizli Şubesi, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 14 Haziran'da 13. Yeşilay Bisiklet Turu'nu düzenlenecek.

        Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün, kurumda düzenlediği toplantıda, Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğu söyledi.

        Yeşilay tarafından geleneksel olarak düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 13'üncüsünün gerçekleştirileceği aktaran Gün, "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla 14 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılacağı ifade etti.

        Denizli'deki turun Valilik önünden başlayacağı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ı güzergahında devam edeceği ve eski 10 Nisan Karakolu istikametinden dönüş yapılarak başladığı yerde tamamlanacağını anlatan Gün, etkinlikle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekilmesinin ve bağımlılıklardan uzak yaşam kültürünün teşvik edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

        Gün, tüm vatandaşları organizasyona katılmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Denizli OSB Futbol Ligi'nin şampiyonları belli oldu
        Denizli OSB Futbol Ligi'nin şampiyonları belli oldu
        Denizli OSB'den kadın istihdamına önemli destek
        Denizli OSB'den kadın istihdamına önemli destek
        Yeşilay bağımlılıkla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor
        Yeşilay bağımlılıkla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor
        Doğayla buluşan çocuklar zeytin fidanlarıyla yeşile katkı yaptı
        Doğayla buluşan çocuklar zeytin fidanlarıyla yeşile katkı yaptı
        Çobanlık yaparken 2 dil öğrendi, üniversiteyi birincilikle bitirdi
        Çobanlık yaparken 2 dil öğrendi, üniversiteyi birincilikle bitirdi
        Denizli'de koruyucu sağlık hizmetlerinin değerlendirmesi yapıldı
        Denizli'de koruyucu sağlık hizmetlerinin değerlendirmesi yapıldı