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        Yukatel Denizli Basket, ABD'li oyuncu Brae Ivey'yi kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li oyuncu Brae Ivey ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Yukatel Denizli Basket, ABD'li oyuncu Brae Ivey'yi kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, ABD'li oyuncu Brae Ivey ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezon Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Hamburg Towers ve Würzburg Baskets'te forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Geçen sezon Würzburg Baskets ile Almanya Basketbol Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Brae Ivey, guard pozisyonunda görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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