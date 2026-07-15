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        15 Temmuz Şehitleri Gölyaka'da dualarla anıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        15 Temmuz Şehitleri Gölyaka'da dualarla anıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce öğle namazı öncesinde Merkez Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlahilerin ardından duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona eren programa, Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulsamet Çelik, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Emniyet Amiri Başkomser Mesut Lafcı, kurum ve daire müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Program sonunda, Gölyaka Belediyesi tarafından lokma tatlısı ikram edildi.

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