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        Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu Düzce kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı, 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü mevkisi Asarsuyu Köprüsü'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 50 AH 179 plakalı kamyonet ile 27 BBL 181 ve 78 ACS 227 plakalı tırların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 27 BBL 181 plakalı tır bariyere çarptı, diğer tır ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridinde durabildi, kamyonet ise yolun sol şeridine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan kamyonetteki 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun İstanbul yönündeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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