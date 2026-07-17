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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin yol ayrımında bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin yol ayrımında bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ö.Ö. idaresindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, Düzce gişelerine giden yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.T. ve H.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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