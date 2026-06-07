Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayan tırın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayan tırın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.B'nin kullandığı 31 ACL 26 plakalı tır, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

        Savrulan tır, aynı istikamette önünde seyreden C.T'nin idaresindeki 58 DG 168 plakalı otomobile çarptıktan sonra bölgedeki üst geçidin altında refüj içine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan E.T, F.M, N.K. ve İ.M. yaralandı.

        Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre uzun araç kuyruğu oluştu.
























        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        TEM'de halı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza nedeniyle otoyol...
        TEM'de halı yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza nedeniyle otoyol...
        Efteni Gölü Kuş Cenneti hafta sonu doğa tutkunlarını ağırladı
        Efteni Gölü Kuş Cenneti hafta sonu doğa tutkunlarını ağırladı
        Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler denize koştu
        Düzce'de sıcak havayı fırsat bilenler denize koştu
        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de yapılacak
        PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'de yapılacak
        Genç polis memuru evinde hayatını kaybetti Son yolculuğuna mesai arkadaşlar...
        Genç polis memuru evinde hayatını kaybetti Son yolculuğuna mesai arkadaşlar...
        Başkan Özlü "Doğal gaz ihtiyacı 3 ay içinde karşılanacak"
        Başkan Özlü "Doğal gaz ihtiyacı 3 ay içinde karşılanacak"