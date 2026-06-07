Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayan tırın otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.B'nin kullandığı 31 ACL 26 plakalı tır, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, aynı istikamette önünde seyreden C.T'nin idaresindeki 58 DG 168 plakalı otomobile çarptıktan sonra bölgedeki üst geçidin altında refüj içine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan E.T, F.M, N.K. ve İ.M. yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre uzun araç kuyruğu oluştu.

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